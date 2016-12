Villingen-Schwenningen BunBun Burger wechselt Standort

Und: Es gebe keine Denkmalschutzauflagen mehr, die im E-Werk den Einsatz einer richtigen Raumbelüftungsanlage verhindert hatten. "Wir freuen uns auf jeden Fall", sagt Fischer. Der Bauantrag für die Räume am Marktplatz ist mittlerweile eingereicht, nach drei Monaten Umbauphase soll noch vor dem Sommer der BunBun Burger aus dem E-Werk ziehen.

Mit ihrem Burger-Restaurant konnten Fischer und Krajewski innerhalb kurzer Zeit einen beliebten Treff in der Neckarstadt etablieren. Geschäftsleute, Studenten, Schüler, aber auch Familien zählen zum Kundenstamm. "Unser Restaurant hat sich in der Stadt gut herumgesprochen, Laufkundschaft haben wir kaum", meint der Gastronom. Fast zeitgleich mit dem BunBun Burger hatten im Frühjahr 2015 auch das Irish Pub im alten Vogtshaus sowie das Mauritius im Le Prom eröffnet. Konkurrenz zum BunBun Burger? Es sei ein komplett unterschiedliches Angebot, so Fischer: "Ich glaube, dass wir uns gegenseitig hochziehen, was die Stadt attraktiv macht."