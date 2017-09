Villingen-Schwenningen "BunBun Burger" direkt am Marktplatz

Sie sind dem Eigentümer ihrer bisherigen Heimat, dem ehemaligen, denkmalgeschützten E-Werk in der Kirchstraße, nicht böse, dass er ihren Pachtvertrag Ende September auslaufen lässt – im Gegenteil: "Etwas Besseres hätte uns nicht passieren können", sind sich Pascal Fischer und Marc Krajewski einig.

Backshop soll entstehen

Denn ab kommenden Freitag werden stattdessen am Marktplatz 12, im ehemaligen Teppichgeschäft neben dem Oriental Grill, Burger gebacken – und, im Gegensatz zu früher, auch die passenden Brötchen. Bisher mussten die Unternehmer dafür in ein angemietetes Geschäft in der Neckarstraße ausweichen, jetzt biete die Fläche von 200 Quadratmetern genug Platz vor Ort. Eine zweite Küche soll eingerichtet werden, um den Burger-Lieferservice separat betreuen zu können, berichtet Fischer. Im Geschäft in der Neckarstraße soll später ein Backshop entstehen.