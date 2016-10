Wer in der Rietstraße 20 eine Brezel oder ein Brot besorgen möchte, der steht bei der Bäckerei "Bumüller" ab sofort vor verschlossener Pforte. Die Filiale schloss nach mehreren Jahren. Der Verkauf von Backwaren findet weiterhin in der "Sternenbäckfiliale" in der Bickenstraße 2 statt. "Sternenbäck" und "Bumüller" gehören zusammen. Ein Nachfolger sei für die Räume in der Villinger Rietstraße 20 noch nicht gefunden, so die Auskunft des Hauseigentümers. So darf man gespannt sein, welches Geschäft künftig die Immobilie neu belebt. Foto: Schmidtke