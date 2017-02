Villingen-Schwenningen Bürokratie abbauen

"Die Mitgliedstaaten können faire, angemessene und transparente Maßnahmen ergreifen, um Lohn- und Sozialdumping zu bekämpfen", so der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab. Allerdings müsse man sicherstellen, dass durch diese Regeln keine übermäßige Bürokratie geschaffen werde. Frankreich sei jedoch über das Ziel hinaus geschossen. Unter anderem müssen Unternehmen ihre in Frankreich tätigen Mitarbeiter seit Juli 2016 den örtlich zuständigen Arbeitsinspektionen melden und dabei umfassende Angaben zu deren Personalien und zur Tätigkeit vor Ort machen. Zudem müssen Unternehmen in französischer Sprache einen Vertreter anfragen, der für ihre Mitarbeiter und den Kontakt mit den Arbeitsinspektoren und anderen Behörden zuständig ist und über eine elektronische und postalische Adresse in Frankreich verfügt.

Schwab hofft, dass die Europäische Kommission den Abbau der Formalitäten erwirken kann.