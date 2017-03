Villingen-Schwenningen Bürkstraße wird zur Festmeile

Diese Missgeschicke im Vorfeld der Jubiläumsfeier 25 Jahre Uhrenstraße nutzt die Wirtschaftsförderung, die das Jubiläumsfest ausrichtet nun und will auf die Straße gehen und dort feiern. Auf jeden Fall soll das Fest beim Uhrenindustriemuseum stattfinden, das im engen Zusammenhang mit der Gründung der deutschen Uhrenstraße (wir berichteten) steht. Dies ist für die Wirtschaftsförderin wichtig. Dass das mit der Shedhalle nicht geklappt hat, sei im Nachhinein "fast wie ein Geschenk", meint sie, denn ein Straßenfest hätte eben einen ganz eigenen Charme. Schließlich sei die Stadt Gastgeber für 34 Gemeinden, die sich an der Uhrenstraße beteiligen, "da wollen wir uns repräsentativ darstellen".

Die Abstimmung mit den anderen städtischen Ämtern, vor allem dem Bürgeramt wegen Straßensperrungen, laufe derzeit. Auch sollen die Anwohner noch informiert werden. Sie hoffe, dass alle Beteiligten mitmachen und eine gute Lösung für ein "würdiges Straßenfest" gefunden werde, hofft Behrens.

Bei der Jubiläumsfeier wird ein Bühnenprogramm geboten und eine große Geburtstagstorte serviert, die entweder die Form einer Uhr oder die Silhouette der Uhrenstraße haben wird, weiß Marissa Kopp von der Wirtschaftsförderung. Sie wird um 16 Uhr angeschnitten. Jeder Besucher darf probieren. In mehreren Pavillons präsentieren sich die Uhrenstraßengemeinden, eine Schildermalerin und eventuell ein Uhrenträger werden besondere Hingucker sein. Zelte sollen den Festbetrieb vom Wetter unabhängig ermöglichen. Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird sein neues Buch zur deutschen Uhrenstraße vorstellen. Das Uhrenindustriemuseum öffnet eine Werkstatt, die sonst nur Uhrenspezialisten zugänglich ist, und für junge Besucher wird es den Uhren-Kinder-Zauber geben.

Vor 25 Jahren wurde die deutsche Uhrenstraße eröffnet. Sie vereint sechs Landkreise und war die erste Ferienstraße, die als Rundkurs angelegt ist. Die Abenteuerreise kann in Villingen-Schwenningen beginnen, sie führt von Rottweil nach Schramberg und über Furtwangen, nach Waldkirch, St. Peter, an den Titisee und über Lenzkirch wieder zurück. Dabei kommt der Reisende an vielen Städten und Ortschaften vorbei, die Bedeutung für die Uhrenproduktion im Schwarzwald haben. Überall finden sich Zeugnisse der Uhrenindustrie, immer wieder bietet sich die Möglichkeit zur Besichtigung und an manchen Orten werden sogar noch Kuckucksuhren oder Armbanduhren gefertigt.

VS-Schwenningen (st). Vor 25 Jahren wurde die deutsche Uhrenstraße eröffnet. Sie vereint sechs Landkreise und war die erste Ferienstraße, die als Rundkurs angelegt ist.

Die Abenteuerreise kann in Villingen-Schwenningen beginnen, sie führt von Rottweil nach Schramberg und über Furtwangen, nach Waldkirch, St. Peter, an den Titisee und über Lenzkirch wieder zurück. Dabei kommt der Reisende an vielen Städten und Ortschaften vorbei, die Bedeutung für die Uhrenproduktion im Schwarzwald haben. Überall finden sich Zeugnisse der Uhrenindustrie, immer wieder bietet sich die Möglichkeit zur Besichtigung und an manchen Orten werden sogar noch Kuckucksuhren oder Armbanduhren gefertigt.

Das Programm zum Festjahr beginnt am 8. April, 14 Uhr, mit einer Stadtführung. Michael Kopp geht auf den "Spuren der Uhrenindustrie" durch Schwenningen. Am Samstag, 13. Mai, wird von 10 bis 17 Uhr ganz groß Geburtstag gefeiert. Rund um das Uhrenindustriemuseum richten die mehr als 30 Mitgliedsorte und Partner ein Fest für Einheimische und Gäste aus.

Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird sein neues Buch zur deutschen Uhrenstraße vorstellen. Das Uhrenindustriemuseum öffnet eine Werkstatt, die sonst nur Uhrenspezialisten zugänglich ist, und für junge Besucher wird es den Uhren-Kinder-Zauber geben. Ein besonderes Highlight ist das Anschneiden der riesigen Geburtstagstorte um 16 Uhr, von der jeder Gast probieren darf. Natürlich ist auch für die Verköstigung gesorgt.

Viele Mitgliedsgemeinden werden sich und ihre Jubiläumsangebote präsentieren, denn das Uhrenstraßen-Fest ist Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe im Jahr 2017. Führungen an bedeutenden Uhrenplätzen im Schwarzwald, Kinder-Workshops und Ausstellungen stehen während der ganzen Saison auf dem Programm. Mehr Informationen unter: www.deutscheuhrenstrasse.de

VS-Schwenningen (st). Vor 25 Jahren wurde die deutsche Uhrenstraße eröffnet. Sie vereint sechs Landkreise und war die erste Ferienstraße, die als Rundkurs angelegt ist.

Die Abenteuerreise kann in Villingen-Schwenningen beginnen, sie führt von Rottweil nach Schramberg und über Furtwangen, nach Waldkirch, St. Peter, an den Titisee und über Lenzkirch wieder zurück. Dabei kommt der Reisende an vielen Städten und Ortschaften vorbei, die Bedeutung für die Uhrenproduktion im Schwarzwald haben. Überall finden sich Zeugnisse der Uhrenindustrie, immer wieder bietet sich die Möglichkeit zur Besichtigung und an manchen Orten werden sogar noch Kuckucksuhren oder Armbanduhren gefertigt.

Das Programm zum Festjahr beginnt am 8. April, 14 Uhr, mit einer Stadtführung. Michael Kopp geht auf den "Spuren der Uhrenindustrie" durch Schwenningen. Am Samstag, 13. Mai, wird von 10 bis 17 Uhr ganz groß Geburtstag gefeiert. Rund um das Uhrenindustriemuseum richten die mehr als 30 Mitgliedsorte und Partner ein Fest für Einheimische und Gäste aus.

Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird sein neues Buch zur deutschen Uhrenstraße vorstellen. Das Uhrenindustriemuseum öffnet eine Werkstatt, die sonst nur Uhrenspezialisten zugänglich ist, und für junge Besucher wird es den Uhren-Kinder-Zauber geben. Ein besonderes Highlight ist das Anschneiden der riesigen Geburtstagstorte um 16 Uhr, von der jeder Gast probieren darf. Natürlich ist auch für die Verköstigung gesorgt.

Viele Mitgliedsgemeinden werden sich und ihre Jubiläumsangebote präsentieren, denn das Uhrenstraßen-Fest ist Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe im Jahr 2017. Führungen an bedeutenden Uhrenplätzen im Schwarzwald, Kinder-Workshops und Ausstellungen stehen während der ganzen Saison auf dem Programm. Mehr Informationen unter: www.deutscheuhrenstrasse.de

VS-Schwenningen (st). Vor 25 Jahren wurde die deutsche Uhrenstraße eröffnet. Sie vereint sechs Landkreise und war die erste Ferienstraße, die als Rundkurs angelegt ist.

Die Abenteuerreise kann in Villingen-Schwenningen beginnen, sie führt von Rottweil nach Schramberg und über Furtwangen, nach Waldkirch, St. Peter, an den Titisee und über Lenzkirch wieder zurück. Dabei kommt der Reisende an vielen Städten und Ortschaften vorbei, die Bedeutung für die Uhrenproduktion im Schwarzwald haben. Überall finden sich Zeugnisse der Uhrenindustrie, immer wieder bietet sich die Möglichkeit zur Besichtigung und an manchen Orten werden sogar noch Kuckucksuhren oder Armbanduhren gefertigt.

Das Programm zum Festjahr beginnt am 8. April, 14 Uhr, mit einer Stadtführung. Michael Kopp geht auf den "Spuren der Uhrenindustrie" durch Schwenningen. Am Samstag, 13. Mai, wird von 10 bis 17 Uhr ganz groß Geburtstag gefeiert. Rund um das Uhrenindustriemuseum richten die mehr als 30 Mitgliedsorte und Partner ein Fest für Einheimische und Gäste aus.

Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird sein neues Buch zur deutschen Uhrenstraße vorstellen. Das Uhrenindustriemuseum öffnet eine Werkstatt, die sonst nur Uhrenspezialisten zugänglich ist, und für junge Besucher wird es den Uhren-Kinder-Zauber geben. Ein besonderes Highlight ist das Anschneiden der riesigen Geburtstagstorte um 16 Uhr, von der jeder Gast probieren darf. Natürlich ist auch für die Verköstigung gesorgt.

Viele Mitgliedsgemeinden werden sich und ihre Jubiläumsangebote präsentieren, denn das Uhrenstraßen-Fest ist Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe im Jahr 2017. Führungen an bedeutenden Uhrenplätzen im Schwarzwald, Kinder-Workshops und Ausstellungen stehen während der ganzen Saison auf dem Programm. Mehr Informationen unter: www.deutscheuhrenstrasse.de

VS-Schwenningen (st). Vor 25 Jahren wurde die deutsche Uhrenstraße eröffnet. Sie vereint sechs Landkreise und war die erste Ferienstraße, die als Rundkurs angelegt ist.

Die Abenteuerreise kann in Villingen-Schwenningen beginnen, sie führt von Rottweil nach Schramberg und über Furtwangen, nach Waldkirch, St. Peter, an den Titisee und über Lenzkirch wieder zurück. Dabei kommt der Reisende an vielen Städten und Ortschaften vorbei, die Bedeutung für die Uhrenproduktion im Schwarzwald haben. Überall finden sich Zeugnisse der Uhrenindustrie, immer wieder bietet sich die Möglichkeit zur Besichtigung und an manchen Orten werden sogar noch Kuckucksuhren oder Armbanduhren gefertigt.

Das Programm zum Festjahr beginnt am 8. April, 14 Uhr, mit einer Stadtführung. Michael Kopp geht auf den "Spuren der Uhrenindustrie" durch Schwenningen. Am Samstag, 13. Mai, wird von 10 bis 17 Uhr ganz groß Geburtstag gefeiert. Rund um das Uhrenindustriemuseum richten die mehr als 30 Mitgliedsorte und Partner ein Fest für Einheimische und Gäste aus.

Der Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt wird sein neues Buch zur deutschen Uhrenstraße vorstellen. Das Uhrenindustriemuseum öffnet eine Werkstatt, die sonst nur Uhrenspezialisten zugänglich ist, und für junge Besucher wird es den Uhren-Kinder-Zauber geben. Ein besonderes Highlight ist das Anschneiden der riesigen Geburtstagstorte um 16 Uhr, von der jeder Gast probieren darf. Natürlich ist auch für die Verköstigung gesorgt.

Viele Mitgliedsgemeinden werden sich und ihre Jubiläumsangebote präsentieren, denn das Uhrenstraßen-Fest ist Auftakt einer ganzen Veranstaltungsreihe im Jahr 2017. Führungen an bedeutenden Uhrenplätzen im Schwarzwald, Kinder-Workshops und Ausstellungen stehen während der ganzen Saison auf dem Programm. Mehr Informationen unter: www.deutscheuhrenstrasse.de