Die Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen hat am Festumzug anlässlich des Bezirksmusikfestes mit internationalem Trachten- und Schützentreffen in Fluh bei Bregenz in Österreich teilgenommen und die Stadt hervorragend präsentiert. Das dreitägige Programm unter dem Motto "Verbunden durch Generationen" war professionell organisiert, entsprechend ausgelassen war die Stimmung bei allen Teilnehmern und Gästen im Festzelt. Foto: Engler