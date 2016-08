VS-Villingen. Am Wochenende fand in Breisach das 30. Kreistrachtenfest des Landkreises Hochschwarzwald in Verbindung mit dem 60. Bereichsweinfest statt. Dazu gehörte auch ein großer Festumzug. Von vielstimmigen Jubel-Rufen begleitet, nahm eine Abordnung der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe am Festumzug teil. Bei hochsommerlichen Temperaturen war vor der Rückreise ein kühler Schluck im Weindorf am Rhein willkommen.