Villingen-Schwenningen Bürgeramt zieht erst im Mai um

Die Nachnutzung: Was mit den Räumlichkeiten, die in der Josefsgasse 7 frei werden, passiert, steht aber noch in den Sternen. Priorität habe derzeit noch die Umzugsplanung in das Nexus-Gebäude, "der Verkauf des Gebäudes wird anschließend angegangen", so Brunner. Die Räumlichkeiten der Stabstelle Einsatzplanung und Zivilschutz, die von der Josefsgasse 12 ebenfalls Auf die Steige zieht, werden anschließend durch die Feuerwehr genutzt.