Villingen-Schwenningen Bürger vermissen weihnachtliche Atmosphäre

VS-Schwenningen. Der Schwarzwälder Bote ist seit Beginn des Weihnachtsmarktes in Schwenningen mit einem Stand gemeinsam mit dem Hospiz Via Luce vor Ort. gestern gesellten sich die Redakteure Mareike Kratt und Michael Pohl unter die Marktbesucher und hörten sich um, wie die Stimmung denn in diesem Jahr ist. Schließlich war der Veranstalter, die SMA Südwestmesse und Ausstellungs GmbH, bereit, die Gema-Gebühren zu zahlen und so ein musikalisches Rahmenprogramm zu ermöglichen.

Allerdings beschränkt sich dieses auf zwei Auftritte von Schulen oder Vereinen, die täglich um 15 und 18 Uhr auftreten. Die permanente Weihnachtsmusik aus der Anlage im Hintergrund, wie man sie auf anderen Märkten hört, gibt es nicht.

"Das ist eigentlich das, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht und das fehlt in Schwenningen", sagte Nikola Schurr, der den Markt sowohl als Gast, als auch als Standbetreiber kennt. Und auch Markus Stoll, der über den Markt schlendert, bemängelt die wenig weihnachtliche Stimmung. "Im Grunde geht es hier nur ums Essen und Trinken. Es wirkt alles etwas trostlos."