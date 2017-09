Villingen-Schwenningen Bürger spenden persönliche Güter

Auf der Facebook-Seite Stadtgeflüster VS stieß Radmila S. einen Hilferuf für ihre Freundin und deren Lebensgefährten aus. Sie bat vor allem um Kleidung, Decken und Kissen. Auch wenn eine Wohnung wichtig sei, ginge es nun primär darum.

Schon umittelbar nach Veröffentlichung des Beitrages auf der Seite kommentierten zahlreiche Bürger und boten ihre Hilfen an.

In bis dato 57 Kommentaren wurden mehrmals pro Stunde Güter angeboten. Nicht nur Kleidung in Größe XL wurden dabei zur Verfügung gestellt, sondern unter anderem auch ein rotes Sofa, ein Kühlschrank und ein Ehebett aus massivem Holz. Eine Frau kommentierte mit einer Beschreibung für eine Drei-Zimmer Wohnung, die ab dem 1. Oktober in Villingen bezugsfertig sei. Auch auf die Kleiderkammer in Schwenningen wurde hingewiesen. Sie bietet Menschen in schwierigen Situationen kostenlose Kleidung für Frauen und Männer an.

Ganze 118 Mal wurde der Beitrag auf Facebook geteilt, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und das bewirkte anscheinend Wunder.

Nicht einmal 24 Stunden nachdem der Beitrag gepostet wurde, werden keine Sachen mehr benötigt. "Kleidung, Schuhe, das alles haben sie nun", bestätigt Radmila S. im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Nur nach einer eigenen Wohnung müssen sie noch schauen."

Sollte der Brand unverschuldet entstanden sein, bekommen die Brandopfer einen finanziellen Zuschuss. Die Höhe hänge vom Schadensfall der Einzelperson ab, teilt die städtische Pressesprecherin Madlen Falke mit, den Nachweis des unverschuldeten Brandes müsse die Polizei in einem Polizeibericht bestätigen und an die Stadt übermitteln. Bis jetzt läge allerdings noch kein Polizeibericht vor. So bekommen die Opfer des Brandes noch keinen finanziellen Zuschuss seitens der Stadt. Sie habe einzig und alleine die Pflicht, Menschen, die durch den Brand obdachlos geworden sind, im Obdachlosenheim in Schwenningen unterzubringen. Dies sei aber noch nicht nötig gewesen, da alle Brandopfer auf private Lösungen zurückgegriffen haben.

"Uns ist es wichtig zu helfen und das versuchen wir auch, aber wir können die Formalitäten nicht einfach übergehen". Es sieht so aus, als müsste man nun auf die Ergebnisse der Polizei warten und sehen, was bei den Ermittlungen rauskommt.