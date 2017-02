Villingen-Schwenningen Bürger räumen auf

Auch in diesem Jahr appelliert das Stadtbauamt an Vereine und Initiativen, am Samstag, 1. April, diese große Landschaftsputzaktion erneut zu unterstützen. Das Stadtbauamt hofft auf eine ähnlich hohe Beteiligung wie in den Vorjahren. Alle Bürger, denen eine saubere Landschaft am Herzen liegt, sind eingeladen, hierbei mitzumachen. Willkommen seien natürlich auch alle Nicht-Vereinsmitglieder und Einzelpersonen. Diese können sich bei dem Großreinemachen im Grünen einem Verein anschließen, teilt die Stadtverwaltung mit.

2016 befreiten 79 Vereine mit 1921 freiwilligen Helfern die Umgebung der Stadt von Müll und Unrat. Auch die Menge des gesammelten Abfalls sei enorm gewesen: Knapp acht Tonnen wilder Müll wurden von den unermüdlichen Helfern eingesammelt.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch 2017 für die Teilnehmer direkt im Anschluss an die Aktion einen kleinen Imbiss mit Getränken. Oberbürgermeister Rupert Kubon wird sich an diesem Nachmittag persönlich bei den Bürgern für ihr Engagement bedanken.