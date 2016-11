Villingen-Schwenningen Bürger packen beim Spielplatz an

Floriweg wird wohl doch nicht saniert

Die Floriweg­sanierung kann aber vermutlich nicht wie erhofft, im kommenden Jahr realisiert werden, weil die Stadt aus Kostengründen gezwungen ist, ihre Investitionen auf diesem Sektor allgemein zurückzufahren. Entsprechend ist die gewünschte Verknüpfung von Straßenbau und Internetanbindung zu einem Gesamtpaket eher unwahrscheinlich.

Ein besonders gelungenes Projekt konnte aber vor kurzem erfolgreich ausgeführt werden. Dabei ging es um einen freiwilligen Arbeitseinsatz der Ortschaftsräte sowie einer großen Anzahl engagierter Dorfbewohner auf dem Spielplatz. An einem Samstag wurde ein Klettergerüst errichtet und eine Korbschaukel montiert. Dazu wurde das Holzgeländer rund um den Bolzplatz erneuert. Das dafür notwendige Stangenholz wurde von Hansjörg ­Neininger von den Spitalhöfen gestiftet. Eine marode Tischtennisplatte wurde abgebaut und entsorgt.

Unter "Verschiedenes" wurde bemängelt, dass die bestehende Funk-Internetverbindung gerade in den Abendstunden des Öfteren an verschiedenen Stellen schwer zugänglich oder sogar gänzlich blockiert ist. Als mögliche Ursache wurden veraltete oder schadhafte Empfänger vermutet. Entsprechend wurde angeregt, die Betreiberfirma zu bitten, der Ortsverwaltung ein oder zwei Leihgeräte zur Verfügung zu stellen, die von den Bürgern im Bedarfsfall abgerufen werden können, um "Funklöcher" zu überbrücken, bis ein neues Gerät installiert werden kann.

In Sachen Christbaumschmuck will man eine zeitgemäße LED-Beleuchtung anschaffen, weil in den traditionellen Leuchtketten buchstäblich die Lichter ausgehen und nicht mehr mit alten Birnen ersetzt werden können.