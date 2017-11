Villingen-Schwenningen Bürger können sich jetzt zur Standortsuche äußern

Für sachgerecht gehalten wird von der EScht der 2x2-Vorschlag sowie die Zurückstellung der Standortgebiete Wellenberg, Jura-Südfuss und Südranden sowie die weitere Untersuchung der Standorte Jura Ost und Zürich Nordost in Etappe drei. Die Zurückstellung des Standortes Nördlich Lägern wird als nicht hinreichend begründet angesehen, auch dieses Gebiet solle vertieft untersucht werden.

In Etappe eins und zwei waren die Vertreter des Schwarzwald-Baar-Kreises in den Regionalkonferenzen Zürich Nordost und Südranden mit Stimmrecht vertreten und im Ausschuss der Kantone beratend. Allerdings haben hier, so die Verwaltung, Schweizer Gemeinden und lokale Schweizer Interessen dominiert, etwa im Blick auf gesellschaftliche Auswirken eines Tiefenlagers. Als unbefriedigend angesehen werden auch die von Schweizer Seite vorgenommenen Voruntersuchungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung insbesondere im Blick auf Auswirkungen eines Tiefenlagers bei grenzüberschreitenden Störfällen.

Das Standortgebiet Nördlich Lägern soll weiter untersucht werden. Grundsätzlich haben Bund, Land und die drei angrenzenden Landkreise die zentrale Forderung, dass für ein Schweizer Tiefenlager nur der Standort gewählt werden darf, der die beste Sicherheit gewährleistet. Die dazu erstellte Datengrundlage soll nicht nur in Fachgruppen, sondern frühzeitig und noch vor Ausarbeitung der Antragsunterlagen für das Rahmenbewilligungsgesuch auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

Das weitere Verfahren

Das Schweizerische Bundesamt für Energie (BFE) bietet im Rahmen des Anhörungsverfahrens am 9. Januar in Jestetten einen Informationstermin für die deutsche Seite an. Das deutsche Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE) lädt am 30. Januar zu einer weiteren Informationsveranstaltung nach Waldshut ein. Ziel ist, der Bevölkerung die notwendigen Informationen zu geben, um sich im Anhörungsverfahren entsprechend äußern zu können. Die Unterlagen zur Endlagersuche werden im Landratsamt in Villingen-Schwenningen und bei der Stadt Blumberg ausgelegt und stehen auch auf der Homepage des Landkreises.