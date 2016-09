Villingen-Schwenningen Bührer: "Wo soll eingespart werden?"

VS-Schwenningen. Dies konnte gestern Abend niemand beantworten. Mit dem Sachstandsbericht über Planung und Kosten wollte die Verwaltung "Informationsdefizite ausräumen", erklärte Bührer zu Beginn. Als vor der Sommerpause im Gemeinderat eine erneute Kostenerhöhung auf mittlerweile 26,8 Millionen Euro herauskam, war der Unmut im Gremium groß. Vor allem die CDU-Fraktion und die Freien Wähler wollten eine detaillierte Auflistung, die nun gestern minutiös gegeben wurde. Neue Erkenntnisse blieben großteils aus.

Die Kosten für die Sanierung des Hauptgebäudes belaufen sich auf 18,8 Millionen Euro. Im Februar 2015 waren es noch 17,9 Millionen Euro. Der Erweiterungsbau schlägt nun mit 4,1 Millionen Euro zu Buche, bislang waren es 3,9 Millionen Euro. Auch die Auslagerung der Schüler in Container kostet jetzt 3,8 Millionen Euro statt 2,2 Millionen Euro.

Es sei früher eingespart worden, "da haben wir ganze Räume weggelassen", aber in der Ausstattung könne nicht mehr gekürzt werden, meinte Matthias Hotz vom gleichnamigen Architekturbüro in Freiburg zum Neubau. Auch im unter Denkmalschutz stehenden Hauptgebäude könne nicht viel verändert werden. Hier könne nichts weggelassen werden. Die Kostensteigerung von fünf Prozent liege eindeutig in der einjährigen Verschiebung der Bauphase und den in dieser Zeit gestiegenen Baupreisen, so Hotz. "Wir sind Gewerk für Gewerk durchgegangen." Dies vollzog Hotz auch in der Baukommission. Da seien beispielsweise die Wärmedämmung im Hauptgebäude vom Keller bis zur Decke, die Fensterrahmen, die drin bleiben müssten, die Aufarbeitung der Türen und die Betonsanierung.