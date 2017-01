VS-Villingen. In Europa gibt es viele junge Menschen mit ausländischen Wurzeln, die sich zwischen dem Herkunftsland ihrer Familie und der neuen Heimat hin- und hergerissen fühlen. Auch die junge Aïcha hat in dem Roman "Née en France" Schwierigkeiten, gegensätzliche Weltanschauungen in Einklang zu bringen und sucht nach dem richtigen Weg. Im Theater am Ring ist am Dienstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, die Bühnenversion zu erleben. Aïcha, älteste Tochter einer algerisch-französischen Familie, lebt zwischen zwei Welten: der französisch-laizistischen an der Schule und der maghrebinisch-traditionellen zu Hause. Mit dem Eintritt in die Pubertät wird es für sie immer schwieriger, beide zu vereinen. Im Solostück des Xenia-Theaters Karlsruhe gibt Nathalie Cellier ihren Monolog in französischer Sprache wieder. Ihr eindringliches Spiel wird begleitet von der Gitarrenmusik Peter Steiners. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in VS.