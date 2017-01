Villingen-Schwenningen Büchner-Fragment leider noch aktuell

VS-Schwenningen. Die Städtische Galerie Lovis-Kabinett Schwenningen thematisierte den Stoff am Wochenende in einer aufwendigen szenischen Lesung mit Premiere am Samstag und Wiederholung am Sonntag. Sechs großformatige Pastelle des Kirchner-Schülers Werner Gotheim aus den Jahren 1918/19 hängen in der aktuellen Ausstellung "70 Jahre Lovis-Presse Schwenningen 1947/49".

"Sie sind die erste Auseinandersetzung mit dem Woyzeck-Fragment überhaupt in der Bildenden Kunst", erzählt Galerieleiter Wendelin Renn nicht ohne Stolz. Schon einmal wurde der Woyzeck-Stoff aufgegriffen: Schauspieler Heiner Stadelmann reiste 1989 zu einer Lesung nach Schwenningen als Gotheim, neben Otto Dix oder Erich Heckel ein wichtiger Künstler im Kreis der Lovis-Presse, eine erste eigene Ausstellung in der Neckarstadt zu Teil wurde. Der an vielen Theatern Deutschlands und der Schweiz gastierende und heute in Bochum lebende bekannte Schauspieler war auch am Samstag zugegen, allerdings nur als Zuschauer. "Es hat mir sehr gefallen. Es waren viele beeindruckende Momente vorhanden", so Stadelmann gegenüber unserer Zeitung im Anschluss an die szenische Lesung.

Hier ein Rezitator, dort eine Sprecherin, woanders ein ganzes Gespräch, eine Auseinandersetzung und dann wieder ein Moment depressiver Stille: 14 Laiendarsteller, teilweise mit Migrationshintergrund, rezitierten eine Stunde lang bis zur gemeinsamen Schlussszene im Erdgeschoss an mehr als einem Dutzend Orten in der Galerie den Büchner-Text. Dieser bietet sich angesichts seiner losen Form hierfür geradezu an.