VS-Villingen. Medien zum Schnäppchenpreis gibt es am kommenden Samstag, 8. Juli. Dort findet in der Stadtbibliothek am Münster, Kanzleigasse 4, Villingen, von 9 bis 13 Uhr, der nächste große Bücherflohmarkt statt. Im Höfle und in den gut gefüllten Regalen des Magazins können Besucher auch bei schlechtem Wetter ausgiebig stöbern. Das Team der Stadtbibliothek bietet eine große Anzahl von Medien an. Spielfilme, Rock-, Pop-, Jazz- und Klassik-CDs, Zeitschriften, Hörbücher auf CD für Erwachsene, Jugendliche und Kinder sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache, Spiele für die ganze Familie, Wander- und Radführer sowie Reiseführer allgemein warten auf einen Abnehmer. Besonders groß ist diesmal das Angebot im Comicbereich. Guterhaltene Buchspenden können das ganze Jahr über in der Stadtbibliothek abgegeben werden. Infos gibt es bei Dieter Zanger, 07721/82 22 66.