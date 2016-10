VS-Villingen. Medien zum Schnäppchenpreis gibt es beim großen Bücherflohmarkt am Samstag, 8. Oktober, 9 bis 13 Uhr, in der Stadtbibliothek am Münster, Kanzleigasse 4, Villingen. Das Team der Stadtbibliothek bietet eine große Anzahl von Medien an: Spielfilme, Spiele für die ganze Familie, Comics und Mangas, Zeitschriften, Rock-, Pop-, Jazz- und Klassik-CDs, Landkarten sowie Wander- und Radführer. Besonders groß ist das Angebot diesmal im Bereich der Hörbücher auf CD sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Geschichten für Leseanfänger, Lern- und Lektürehilfen für die Schule und weitere Jugendmedien stehen für das jüngere Publikum bereit. Die ganz Kleinen versorgt der Flohmarkt wieder bestens mit schönen Bilderbüchern und Hörspielen. Freunde klassischer und anspruchsvollerer Romane kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Krimi-, Abenteuer-, Fantasy- und Horrorfans. Großdruckbücher für sehschwache Leserinnen und Leser, Sprachkurse sowie fremdsprachige Literatur als ergänzende Lektüre zum Sprachenlernen runden das Angebot ab.