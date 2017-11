Villingen-Schwenningen Buchaktion speziell für Kinder

Schwarzwald-Baar-Kreis (sim). Eine lange Lesenacht mit Kinderbote-Maskottchen Pinguin Paul veranstalten Schwarzwälder Kinderbote und die Buchhandlung Klein am Freitag, 8. Dezember, von 19 bis 21.30 Uhr in der Hauptstraße 14 in Rottweil. Es darf in aller Ruhe geschmökert werden. Bei der langen Lesenacht nur für Kinder ist ein spannendes Programm geboten. Abgestimmt auf die jeweilige Altersgruppe (circa sechs bis acht, neun bis zehn und ab elf Jahre) werden verschiedene Bücher vorgestellt. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie ein Buch überhaupt entsteht. Auch eine alte Druckpresse wird erläutert. Für die kleinen Gäste liegen Bilderbücher bereit. Gerne können Schlafsack, Decke oder Kuschelkissen und eine Taschenlampe zur langen Lesenacht mit Paul mitgebracht werden.