Villingen-Schwenningen BSV muss weiter auf Kunstrasenplatz warten

Seit etwa drei Jahren kämpft der BSV Schwenningen händeringend um einen Kunstrasenplatz, der den derzeitigen Hartplatz hinter dem Gustav-Strohm-Stadion ersetzen soll. Doch nach der Haushaltsverabschiedung am Mittwochabend ist klar: So schnell wird das nichts.

Da half auch alle Unterstützung der CDU-Fraktion nichts. Diese stellte nämlich den Antrag auf eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 540.000 Euro für die Umsetzung im kommenden Jahr. Doch dieser Antrag wurde mit 19 zu 16 Stimmen abgelehnt. Die Verantwortlichen beim Fußballverein waren dementsprechend enttäuscht. "Die ganze Sache ist nicht gut. Weder die Dauer bis zur möglichen Umsetzung, noch die dadurch aufkeimende Missstimmung", sagte Beisitzer Franz Treyer. Unter der schlechten Stimmung versteht er das Geschimpfe über die Villinger, die demnach alles bekommen würden und die Schwenninger Vereine nicht. "Diese Zurufpolitik ist Mist und hilft keinem weiter", will Treyer keinen Sündenbock an den Pranger stellen.

Aber bei aller Ruhe fällt es auch ihm schwer, sich über diese Entscheidung nicht zu ärgern. "Wir hatten die SPD-Fraktion hier vor Ort" – ohne Edgar Schurr, wie Treyer betont – "und jeder hat uns zugesichert, unsere Bestrebungen zu unterstützen." Seine Verwunderung über das Abstimmungsergebnis konnte er deshalb im Gespräch mit unserer Zeitung nicht verbergen.