Villingen-Schwenningen Brüderliche Beziehung soll nachgespürt werden

Derzeit wird noch kräftig geprobt: "Bei dieser Inszenierung geht es darum, der Psyche und vor allem der Beziehung der beiden Protagonisten, der Brüder Julius und Guido von Tarent, nachzuspüren", begründet Regisseur Dennis Scheu das Ziel der GaD-Inszenierung. Die Idee zu diesem Stück sei während der Proben zum letztjährigen Theaterprojekt "Herr der Fliegen" entstanden: "Unsere beiden Darsteller haben eine ganz besondere Spannung zwischen sich, wenn sie miteinander spielen. Da hat es mich gereizt, damit weiterzuarbeiten", schwärmt Scheu.

So werden bei den beiden Aufführungen am 6. und 7. März auch nur Dominik Byrne und Leo Kunze auf der Bühne stehen, wodurch sich schon abzeichnet, dass die Theatermacher kräftig an der regeldramatischen Vorlage geschraubt haben.

Herausgekommen ist ein Duett für zwei Schauspieler und zwei iPads, über die weitere Charaktere des Stückes von zwei weiteren Schauspielern gesprochen eingespielt werden. Mit ihnen agieren die beiden "realen" Schauspieler auf der Bühne, sodass die Protagonisten von ihren Kommentaren und Urteilen maßgeblich beeinflusst werden. Dadurch rückt die Inszenierung auf sehr reduzierte Weise das Gefühl in den Vordergrund. "So entstehen starke Momente, die mir auch in den Proben immer wieder eine Gänsehaut über den Körper rauschen lassen", berichtet Scheu von der Probenarbeit, die seit dem Beginn des Schuljahres läuft und aufgrund der zeitlichen Enge im gymnasialen Stundenplan vornehmlich abends und am Wochenende stattfand.