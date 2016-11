Villingen-Schwenningen Brückensperrung ab 25. November vorgesehen

VS-Villingen. Als nächstes steht das Betonieren der Mittelinsel an, teilt die Stadt mit. Bei trockener Witterung bedeutet dies, dass am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr bis Montagmorgen, 28. November, 6 Uhr, die Brücke komplett gesperrt ist. Diese Betonarbeiten seien witterungsabhängig und der Frischbeton dürfe beim Erhärten keine Risse bekommen. Für den Verkehr werde es an dieser Stelle zu Einschränkungen kommen. Eine Umleitung, wie sie auch schon bei dem Betonieren der Außenkappe ausgeschildert war, wird eingerichtet. Ab Montag, 21. November, stehen weitere Arbeiten an: Anbringung des Berührschutzes und gleichzeitig Abbau des Arbeitsschutzgerüstes. Da diese Arbeiten über dem Gleisbereich der Bahn stattfinden, werden sie nach Abschaltung der stromführenden Hochspannungsleitungen der Schwarzwaldbahn in den darauffolgenden Nächten vorgenommen. Voraussichtlich werden diese Arbeiten eine Woche in Anspruch nehmen.