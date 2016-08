Gestern haben bereits die Betonierungsarbeiten am Überbau der Brücke Schwenninger Straße begonnen. Mit Hilfe einer Autobetonpumpe wurde auf dem Fahrstreifen in Richtung Schwenningen der Beton aufgetragen und verteilt. Noch in dieser Woche möchte die Stadt umfassend über die Baumaßnahme, die Ende Juni gestartet wurde, und deren Verlauf informiere. Der Zeitplan sieht vor, dass im ersten Bauabschnitt bis Ende November die Südseite der Brücke saniert wird. Die Nordseite, Fahrtrichtung Innenstadt, steht im kommenden Jahr an. Die Kosten für die Brückensanierung belaufen sich laut Angaben der Stadt auf rund zwei Millionen Euro. Foto: Eich