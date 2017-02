Villingen-Schwenningen Bruder Klaus tritt sogar selbst auf

Nach der von den Frauen ausgerichteten Wieber- und Seniorenfasnet im Gemeindesaal beteiligten sich mehrere Gruppierungen der Pfarrei mit "wahnsinnig" vielseitig gemischten Beiträgen an der heiteren Programmgestaltung.

Als ­"Sicherheitsschtecker" walteten die beiden Ansager Jörg ­Westermann und Volker ­Bachert bereits an der Eingangstür ihres Amtes. Dann wurden die Fluchtwege auf heitere Weise aufgezeigt und der Feueralarm mit dem gesamten Publikum humorvoll eingeprobt.

Danach trat Bruder Klaus persönlich auf (Pastoralreferent Gunter Berberich), gut bewacht von seiner Frau ­Jolande, die vom Kirchturm aus das ganze Geschehen rings um das Pfarrhaus genau im Blick hatte. Der Kirchenpatron versprach, ebenso wie Präsident Trump in den USA: "Bruder Klaus first, mache die Pfarrei great again." Er hatte das Geschehen in der Pfarrei genauestens registriert und wusste selbst über die Sternsinger-Aktion mit den nicht immer ganz "Heiligen drei Königen" genau Bescheid. Mit den Glanznummern der Wieberfasnet "Der totale Wahnsinn" und "Wahnsinnig orientierungslos" bereicherten Uschi Mastroianni, Lisa ­Kessel und Bernadette ­Bettecken das Programm.