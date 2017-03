Villingen-Schwenningen Brotäne Herdepfl spielen um den Einzug ins Finale

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wer schafft den Einzug ins Finale? In 20 Probenräumen des Landes laufen die Vorbereitungen auf das SWR4 Blechduell, denn die Kandidaten für die vier regionalen Vorentscheide stehen nun fest, eine Band sind die Brotäne Herdepfl aus Donaueschingen. Die Vorentscheide sind am 16. Juni in Bad Mergentheim, am 17. Juni in Wangen im Allgäu, am 23. Juni Weinheim und am 24. Juni in Lenzkirch. Entscheiden wird eine Jury, das Publikum vor Ort sowie die Abstimmung per TED, online und SMS, wer am 30. Juni zum Finale nach Dormettingen reisen darf. Musikalisch ist alles erlaubt, solange Blechblasinstrumente den Ton angeben. Der Eintritt ist kostenlos, los geht es jeweils um 19 Uhr.