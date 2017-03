Villingen-Schwenningen "Brot für die Welt" mit einem Rekordergebnis

Seit zwei Jahren unterstützt die Gemeinde nun dieses Projekt und das Ergebnis ist deutlich höher als im ersten Jahr (knapp 22 000 Euro). Brandes, der im vergangenen Jahr selbst wieder im Kongo gewesen ist und sich ein Bild vor Ort gemacht hat, kann den vielen Spendern versichern: "Dieses Geld kommt dort an, wo es gebraucht und richtig eingesetzt wird."

Ehemalige Kindersoldaten haben durch die finanzielle Unterstützung die Möglichkeit, Berufe zu erlernen, Ausbildungen zu machen und erste Schritte in ein besseres und eigenständiges Leben zu machen. "Wir sprechen immer von der Bekämpfung von Fluchtursachen", sagt Pfarrerin Karin Ott, die in der Gemeinde auch das Referat der diakonischen Arbeit und Flüchtlingshilfe verantwortet. "Dazu gehört eben auch, bessere Situationen in den Flüchtlingsländern zu schaffen."

Sie vermutet, dass das viele Menschen verstanden haben und dadurch die große Spendenbereitschaft in Schwenningen zustande kam. Sowohl Karin Ott als auch Dieter Brandes schließen aus, dass nur Gemeindemitglieder gespendet haben. "Es gibt bei ›Brot für die Welt‹ eigentlich keine Grenzen mehr. Ich denke, das Vertrauen in das Projekt und die verantwortlichen Leute ist mittlerweile so groß, dass viele guten Gewissens spenden, egal ob evangelisch, katholisch oder überhaupt kirchennah."