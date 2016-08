Villingen-Schwenningen Brillanter Klangteppich begleitet Film

VS-Villingen. Eine gelungene Uraufführung feierten die Studenten der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen im Villinger Innenhof – eine Premiere im doppelten Sinn auch für die Festivalmacher. "Zum ersten Mal haben wir einen Kompositionsauftrag vergeben", versprach Richard Hehn einen besonderen Abend mit der neuen Filmmusik zum ersten Thriller des Altmeisters – nicht weniger als eine "Weltpremiere".

Und er sollte recht behalten. Was die vier Musiker und eine Oboistin da für einen Klangteppich entworfen haben, ist brillant. Kaum liefen die ersten Filmfrequenzen, ließ einen nicht nur der Londoner Nebel, in dem ein Frauenmörder immer wieder dienstags sein Unwesen treibt, schaudern, sondern auch die Geräuschkulisse, die durch den Hof waberte. Die Klänge untermauern die Bildsprache und steigern die Spannung, was es mit es dem Serienmörder und dem geheimnisvollen Untermieter auf sich hat, der mit der blonden Tochter des Hauses flirtet und sich nachts aus dem Haus schleicht. Die Musik nimmt eine ebenso wichtige Rolle ein wie die Bilder. Unheimlich und unheilverkündend kommen die Töne daher, ebenso wie die Verfolgungsjagden durch die düstere Metropole. Kaum geht es in die hellen Ballsäle und die Welt der Mannequins, stimmt das Ensemble tänzerische Melodien an. Leitmotivisch begleiten die einzelnen Tonsequenzen durch den Film. Immer wieder scheinen Herztöne zu klopfen, Türen zu quietschen und Treppen zu knarren.

Den Musikern gelingt es, die absonderlichsten Geräusche zu erzeugen. Sie hacken mit dem Bogen auf die Gitarrensaiten ein oder nutzen auf den Korpus als Schlaginstrument. "Wir haben vieles umgebaut und uns im Baumarkt eingedeckt", verrät Robert Menczel, wie solch ein Klangteppich entstehen kann. Zusammen mit György Michelberger, Martin Schäfer und Marius Schnurr hat er bereits mit den "Open Source Guitars" der Hochschule eine Neuvertonung von Friedrich Murnaus Stummfilmklassiker "Nosferatu" mit präparierten E- und Akustikgitarren, Sägen und Akkuschraubern entwickelt. Inzwischen haben sie mit der Oboistin Ximena Poveda das Ensemble Vandel gegründet.