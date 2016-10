Villingen-Schwenningen Brigitte Strebel folgt auf Ursula Waldenberger

Ursula Waldenberger hat das Flötenconsort über diese lange Zeit mit einer großen Treue und Hingabe und auf einem hohen Niveaus des Könnens geführt, wofür ihr vonseiten der Paulusgemeinde im Erntedank-Gottesdienst gedankt wurde. Zugleich wurde die Consortleitung offiziell an Brigitte Strebel übergeben, die diese Arbeit nun weiterführt. Sie hat sich für diese Aufgabe sehr gut qualifiziert und vorbereitet. Thomas Weber betonte, wie glücklich sich die Pfarrei schätzt, dass diese wertvolle, kirchenmusikalische Arbeit weitergeht und mit Brigitte Strebel so gut weitergeht. Die Gemeinde erhielt in dem Erntedankgottesdienst auch schon einen ersten, sehr ansprechenden Eindruck von der neuen Consortleitung.