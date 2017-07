Villingen-Schwenningen Brigachinsel bleibt Favorit für Wohnmobile

Villingen-Schwenningen (cos). "Ich bin im Gespräch mit mehreren Investoren bundesweit", erklärte Wirtschaftsförderin Beate Behrens am Mittwoch im Gemeinderat. In etwa acht Wochen, schätzt sie, werde Klarheit herrschen. Nach der Sommerpause wolle man das Thema im Gemeinderat erörtern, bestätigte auch Oberbürgermeister Rupert Kubon. Der von den Investoren favorisierte Standort für dieses Vorhaben sei nach wie vor die Brigachinsel in Villingen. Gespräche mit den Anwohnern haben zwischenzeitlich stattgefunden, so Behrens, diese seien mit den Plänen einverstanden.