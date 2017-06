Villingen-Schwenningen Brezeltaste findet wenig Zustimmung

Villingen-Schwenningen. Breite Unterstützung fand das Konzept im Vorfeld bei der Sparte Handel und Gewerbe Villingen und Schwenningen des Gewerbeverbands Oberzentrum (GVO), der gegen das Ausbluten der Innenstädte ankämpft. Die Verwaltung jedoch hatte das kostenlose Kurzeitparken bereits in den Unterlagen zur Sitzung abgelehnt. Die Stadt habe nicht nach Gründen für diesen Standpunkt gesucht, sondern sei vielmehr nach einer Umfrage des Bürgeramts unter anderen Kommunen zu dem Schluss gekommen, dass die Nachteile überwiegen, erklärte Baubürgermeister Detlev Bührer. Da nannte er gerade die erheblichen Mindereinnahmen im Haushalt, zum Beispiel auch, weil manche mehrmals zum Parkplatz zurückkehren und erneut die Brezeltaste drücken.

Es sei ein ehrenwerter Vorschlag, aber kostenfreie Kurzzeitparktplätze seien erst der zweite Schritt, betonte Siegfried Heinzmann von der SPD. Um den Handel tatsächlich zu stärken, sei zunächst ein offensives Stadtmarketingkonzept erforderlich, das auch eine Lösung der Parkplatz­situation in beiden großen Stadtteilen einschließt. Besonders die finanziellen Einbußen und auch der Missbrauch der Taste geben für Helga Baur von den Grünen den Ausschlag, das Modell abzulehnen. An allen anderen Stellen schaue der Gemeinderat aufs Geld, also müsse er beim Parken auch konsequent sein. Zudem komme hinzu, dass die Brezeltaste vermutlich zu einem verstärkten Verkehr von Autofahrern führt, die einen Parkplatz suchen.

Diese Befürchtungen äußerte auch Marcel Klinge von der FDP. Es sei zwar eine sympathische Idee, aber sie trage nicht zur Attraktion der Innenstädte bei. Und es sei sicherlich kein geeignetes Mittel, den Handel zu fördern. Die Brezeltaste stelle für ihn eher eine Verschlechterung denn eine Verbesserung dar. Ziel müsse es sein, die Menschen für eine länger Zeit als 30 Minuten in die Innenstadt zu locken, so dass sie durch mehrere Geschäfte bummeln und auch mal einen Kaffee trinken. Da sei allerdings auch der Handel gefordert, sich Gedanken zu machen. Es sei nicht nur die Aufgabe der Politik, Anreize zu schaffen.