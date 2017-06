Villingen-Schwenningen (uwk). Die Stadt will den Ausbau des Breitbandnetzes FTTB weiter voran bringen. Auf Gemarkung VS seien bislang Tannheim, Pfaffenweiler und Schwenningen-Ost erfolgreich ans Netz gegangen, zeigt die Verwaltung im Vorfeld der Sitzung des Technischen Ausschusses auf. Dieses Gremium wird sich am Dienstag, 4. Juli, 17.15 Uhr, mit Details beschäftigen. Der Zen­tralbereich von VS, inklusive Salzgrube, soll bis Ende September angeschlossen sein und das Gewerbegebiet Vockenhausen bis zum Jahresende. Für Rietheim und Her­zogenweiler sind die Ausschreibungen nach den Sommerferien geplant, der Ausbau soll noch 2017 beginnen. Für 2018 sind VS-Süd und Marbach vorgesehen.