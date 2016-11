Villingen-Schwenningen Braun schenkt Stunde

VS-Villingen. Anlässlich des Tages der Freien Schulen besuchte Martina Braun von Bündnis 90/Die Grünen die St. Ursula-Schulen in Villingen. Unter dem Motto "Schenken Sie uns eine (Schul-)Stunde Ihrer Zeit" stellte sich die Landtagsabgeordnete in der Klasse 10 b des Gymnasiums und in der zehnten Klasse der Realschule den Fragen der Schüler.