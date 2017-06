Villingen-Schwenningen Brandstifter in Obereschach am Werk?

17.50 Uhr: Die Feuerwehr wird an die Alte Vöhrenbacher Straße in Villingen gerufen. Der Grund: Am dortigen Waldrand kokelt eine Fläche vor sich hin. Ein Löschgruppenfahrzeug rückt aus und verhindert einen Brandausbruch.

18 Uhr: Im Betreuten Wohnen im Haus Dachgärten im Villinger Welvert löst die automatische Brandmeldeanlage aus. Eine Drehleiter sowie das zweite Löschgruppenfahrzeug rücken aus – schnell stellt sich heraus, dass das Eingreifen nicht mehr notwendig ist. Auslösegrund soll angebranntes Essen gewesen sein.

18.05 Uhr: Nur wenige Minuten danach wird es ernst: In Obereschach wird zunächst eine Rauchentwicklung und dann ein bestätigter Brand in der Alten Post am Kirchberg gemeldet. Die Villinger Kameraden eilen zugleich weiter, während die Obereschacher Wehr bereits vor Ort die ersten Maßnahmen treffen konnte. Dort stellte sich heraus, dass aus dem seit Jahren leer stehenden Gebäude Rauch quillt. Mehrere Trupps unter Atemschutz dringen sowohl in den Kellerbereich als auch in das Erdgeschoss ein. Glücklicherweise können sie schnell Entwarnung geben. Das brennende Lagergut im Keller ist schnell abgelöscht, ein Ausbreiten kann verhindert werden. Allerdings müssen die eingesetzten Kräfte (insgesamt 40 Feuerwehrleute in acht Fahrzeugen) die Holzdecke offnen und mithilfe einer Wärmebildkamera genau kontrollieren, um mögliche Glutnester abzulöschen. Derweil erklärt die Polizei, dass Brandstiftung definitiv nicht ausgeschlossen werden könne – auch, weil das Gebäude schon längere Zeit stromlos ist. Pikant: An dieser Stelle soll in wenigen Wochen ein im Ort durchaus umstrittenes Mehrfamilienhaus realisiert werden. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude steht noch nicht fest, verletzt wurde niemand.