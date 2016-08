Villingen-Schwenningen Brandserie: Polizei tappt im Dunkeln

VS-Schwenningen. Auch zwei Tage nach dem jüngsten Vorfall hat die Polizei noch keine heiße Spur bei der Suche nach dem Brandstifter, der die sechs Brände an Autos, einem Transporter und einem Reisebus in der Doppelstadt gelegt hat. "Wir gehen von einem sehr engen Tatzusammenhang aus, so dass man von einer Brandserie sprechen kann", sagte ein Sprecher der Polizei in Tuttlingen. Bei den Bränden seit August sei ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden, teilte der Sprecher mit. Zuletzt hatte ein Wagen in der Nacht auf Montag in der Bertha-von-Suttner-Straße gebrannt (wir berichteten). Eine Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb zunächst erfolglos. Noch gibt es keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Nach Angaben der Polizei folgen die Brände aber einem Muster. Alle Fahrzeuge seien mit Brandbeschleuniger an den Reifen angezündet worden. Zudem liegen mit Ausnahme von einem alle Brände in Schwenningen und sind zu Fuß zu erreichen. Die Beamten prüfen nun, ob ähnliche Fälle von Brandstiftung seit Beginn des Jahres in der Doppelstadt mit der Serie in Verbindung stehen. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die in den frühen Morgenstunden des Montags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bertha-von-Suttner-Straße gemacht haben. Sie sollen sich bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, Telefon 0741/47 70, oder der Polizei in Schwenningen, 07720/8 50 00, melden.