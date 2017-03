Villingen-Schwenningen Brandschutzmaßnahmen sollen nun umgesetzt werden

Inbegriffen sind dabei unter anderem die Ertüchtigung des ersten baulichen Rettungsweges, der Einbau eines zweiten baulichen Rettungsweges, die Bildung von sogenannten Brandabschnitten, der Einbau von Rauch- und Brandschutztüren und einer Brandmeldeanlage, die Ertüchtigung der Haustechnik sowie "weitere funktionale Verbesserungen zum Schulbetrieb", die vom zuständigen Architekten, Andreas Flöß, im Ausschuss vorgestellt werden sollen.

Aufgrund der großen Anzahl der Arbeiten muss – wie dies bereits bei der Sanierung des Hauses 1 geschehen – die Sanierung im laufenden Betrieb erfolgen. Darüber hinaus sind zwei Bauabschnitte geplant. Sofern der Gemeinderat, der am 15. März tagen wird, dem Projektbeschluss zustimmt, werden die Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen und sollen laut den derzeitigen Planungen in 2018 abgeschlossen sein.

Treppe ist am teuersten

Die Kosten sind immens. Laut Architekt Flöß werden für den ersten Bauabschnitt rund 800 000 Euro veranschlagt, ferner sind für den zweiten fast eine Million Euro notwendig. Besonders zu Buche schlägt hierbei der Neubau der Treppe mit rund 360 000 Euro sowie die "Fernmelde- und infotechnischen Anlagen", die mit rund 260 000 Euro veranschlagt werden.