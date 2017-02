Villingen-Schwenningen Brandalarm in St.Ursula-Schulen

Villingen-Schwenningen.Aufregung am Mittwochvormittag in den St. Ursula-Schulen in der Villinger Innenstadt: Um 10.15 Uhr löste dort die Brandmeldeanlage aus. Unverzüglich wurden sämtliche Räume der Schule und des ehemaligen Klosters geräumt. Die schnelle Evakuierung ging ohne Probleme vonstatten, rund 581 Schüler wurde auf den sammelplatz im Bereich des Bickentors gebracht. Die Feuerwehr Villingen, die mit vier Fahrzeugen vor Ort war, begab sich unverzüglich auf Erkundung und konnte schnell Entwarnung geben: Offenbar hatte ein Melder im Bereich der Küche aufgrund einer Rauch- oder Dampfentwicklung ausgelöst. Gefahr bestand demnach keine. So konnten die Schüler, die die Schule bei Temperaturne um den Gefrierpunkt teilweise ohne Jacke verlassen mussten, schnell wieder in die Klassenräume zurück. Nachdem die Brandmeldeanlage wieder zurückgestellt wurde, rückte die Feuerwehr ab. Nach der - aus Sicht der Schüler - willkommenen Abwechslung konnte schnell wieder der reguläre Unterricht aufgenommen werden.