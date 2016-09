Villingen-Schwenningen Brand verwüstet Mehrfamilienhaus

Villingen-Schwenningen. Es war das Geräusch des Rauchwarnmelders, das die beiden Bewohner, die im Garten am Freitag den lauen Sommerabend genossen, aufschreckte. Als sie schließlich in dem zur Wohnung ausgebauten Keller nachsahen, schlugen ihnen bereits die Flammen entgegen. Gegen 23.30 Uhr setzen sie schließlich den Notruf ab, versuchten dann, den Brand selber zu löschen. Dies schlug jedoch fehl – zwar konnte ein Hund noch gerettet werden, das Feuer griff aber schnell auf den kompletten Keller über.

Als die Feuerwehr wenig später am Einsatzort eintraf, schlugen die Flammen meterhoch aus den Fenstern. Selbst die Rollläden in den oberen Stockwerken schmolzen von der Hitze, eine Hecke ging in Flammen auf. Nachdem die Wasserversorgung aufgebaut war und man sich vergewissert hatte, dass keine Personen mehr in Gefahr waren, wurde mit dem Löschangriff begonnen. Ein Innenangriff war anfangs jedoch kaum möglich – zu stark die Hitze und zu groß die Gefahr für die Feuerwehr. Nur langsam konnten sie sich vom Eingang her in die Wohnung vorarbeiten, um den Brand zu löschen.

Starke Rauchentwicklung