Villingen-Schwenningen Brand in Wohnhaus: Ersthelfer retten 99-Jährige

Ersthelfer retten 99-Jährige vor den Flammen

Passanten hatten den Brand in dem Haus in der Saarlandstraße gegen 21.45 Uhr entdeckt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Noch bevor diese am Brandort in der Südstadt eintrafen, brachten Nachbarn die Frau aus der verrauchten Wohnung ins Freie. Ein weiterer Bewohner hatte das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Offenbar in letzter Minute: Denn kurz darauf schlugen die Flammen aus den Fenstern in der Dachgeschosswohnung.

Flammen schlagen aus dem Fenster