Villingen-Schwenningen Brand in Südstadt: 69-Jähriger tot

Nach außen sah alles relativ harmlos aus: Qualm drang aus den Fenstern des kleinen Häuschens in der Villinger Südstadt, in dem der Brand ausgebrochen war. Aber offene Flammen, die in dem Gebäude wüteten, sah man nicht. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Brand dennoch bemerkt und Alarm geschlagen. Dann ging alles ganz schnell: Kurz nach 11 Uhr waren die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen, zwei Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes und die Polizei vor Ort. Während draußen noch Schläuche ausgerollt wurden, machten sich schon die ersten Atemschutzträger bereit, um in das Gebäude zu gehen.

Fenster wurden aufgerissen, immer wieder drang schubweise dichter Rauch nach draußen. Und schließlich war es auch traurige Gewissheit: Der Wohnungsinhaber lebt nicht mehr. Sein Leichnam wurde aus dem Gebäude getragen – um die Diskretion zu wahren, baute die Feuerwehr eine Sichtschutzwand auf. Die Rettungssanitäter waren dieses Mal leider umsonst gekommen und konnten den Ort des Geschehens schnell wieder verlassen. Und auch die Briefe, welche die Postbotin um 12 Uhr, während um sie herum die Rettungskräfte arbeiteten, in den Briefkasten des Hauses warf, erreichen niemanden mehr – der Mann soll alleine in dem Haus gewohnt haben.

Ausbruch des Brandes sei offenbar im Wohnzimmer des Hauses gewesen, so die Polizei. Völlig im Dunkeln jedoch liegt nach wie vor die Ursache des Brandes. "Das muss ein Sachverständiger morgen klären", sagte Harri Frank von der Pressestelle des Polizeipräsidiums in Tuttlingen. Das Kriminalkommissariat Villingen habe die Brandermittlungen eingeleitet.