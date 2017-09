Villingen-Schwenningen Brand in Marbach: Tödliches Drama in Einfamilienhaus

Beim anschließenden Innenangriff stieß die Feuerwehr schließlich auf eine leblose Person. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da der Brand im Erdgeschoss des Hauses schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte und die Feuerwehr erfolgreich ein Ausbreiten verhinderte, wurde die Einsatzstelle zeitnah an die Polizei übergeben. Diese sperrte den Einsatzort bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei weiträumig ab.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde dennoch das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Obwohl sich die Polizei vor Ort zu den Hintergründen des Feuers und den Todesumständen des Bewohners zunächst bedeckt hielt, deutete sich bereits in der Nacht an, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Brand handelte. Aus der Nachbarschaft hieß es während der Löscharbeiten, dass es bereits am Nachmittag zu einem Polizeieinsatz in dem Einfamilienhaus gekommen war, in dem der 54-Jährige zusammen mit seinem Vater gewohnt hatte. Hintergrund waren nach Informationen des Schwarzwälder Boten Streitigkeiten zwischen den beiden.

Diese haben offenbar einen solch dramatischen Verlauf genommen, dass es schließlich einige Stunden später zu dem tödlichen Drama kam. Zu diesem Zeitpunkt sei der 54-Jährige alleine in den Räumlichkeiten gewesen. Nach Angaben der Polizei habe der Mann zunächst das Haus angezündet und sich anschließend das Leben genommen. Dies haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben, die noch in der Nacht aufgenommen wurden und bei denen wohl insbesondere das familiären Umfeld des Opfers im Fokus stand.

Der Brand hatte einen großen nächtlichen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Die Feuerwehr war mit den Abteilungen Villingen sowie Marbach, der Frührungsgruppe C und rund 55 Kräfte und 12 Fahrzeuge im Einsatz. Darüber hinaus wurde seitens des DRK der Rettungsdienst mit einem Organisatorischen Leiter, ein Notarzt, und der Ortsverein Villingen mit insgesamt neun Personen alarmiert.