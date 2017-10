Villingen-Schwenningen Brahms, Beethoven und Berg an einem Nachmittag

Einen festen Platz im kulturellen Angebot haben mittlerweile die "Konzerte am Nachmittag", die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen und mit ihrem vielseitigen musikalischen Angebot ein breites Publikum ansprechen. Einen weiteren musikalischen Höhepunkt der Konzertreihe bieten der Städtische Seniorenrat und das Amt für Kultur am Donnerstag, 12. Oktober, um 15 Uhr im Franziskaner-Chorraum im Stadtbezirk Villingen an. Bereits der Titel des Konzerts verspricht einige Überraschungen: "Plan B" steht für die Komponisten Beethoven, Berg und Brahms; man darf gespannt sein, wie die drei Künstler diesen musikalischen Bogen spannen werden.

Ein Ausnahmetalent

Die mehrfach international ausgezeichnete Nadia Sofokleous, Klarinette, ist in der Doppelstadt keine Unbekannte, schon mehrfach ist das musikalische Ausnahmetalent hier aufgetreten. Auch der italienische Cellist Mario de Secondi, ebenfalls Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, konzertierte bereits in den bedeutenden Musikzentren weltweit.