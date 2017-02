Villingen-Schwenningen Boulderhalle eröffnet erst später

VS-Villingen (mae). Laut Betreiber Horst-Eckart Göppinger öffnen die Tore erst am 4. März. Ursprünglich war geplant, dass man heute die ersten Gäste empfangen kann. Hintergrund der Verschiebung sind wohl weiterhin die Genehmigungen, die von der Stadt gebraucht werden. "Für eine Freigabe benötigen wir weitergehende Nachweise, welche kurzfristig vom Eigentümer nicht beigebracht werden konnten", erklärt Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Eigentümer Göppinger will sich zu den Nachweisen nicht näher äußern, betont aber: "Das ist kein Schwarzbau!" Ihm liege seit 2012 die Baugenehmigung vor – daran würde es nicht scheitern. Er erklärt außerdem, dass die dreiwöchige Verzögerung auch der fünften Jahreszeit geschuldet sei. "Während der Fasnet zu eröffnen, macht in Villingen ja keinen Sinn." Dank des neue Eröffnungstermins sei nun der "Druck aus der Sache draußen", so sei es dem Betreiber möglich, bis zum 4. März "jedes Detail fertig zu kriegen." Die Aktionen zur Eröffnung sollen wie geplant stattfinden. In der Halle steht den Sportbegeisterten 512 Quadratmeter Boulderfläche und 120 Boulderrouten zur Verfügung. Zusätzlich gibt es eine 8,5 Meter hohe Kletterwand mit 100 Quadratmetern Fläche.