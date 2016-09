Villingen-Schwenningen Boris Palmer hinterfragt Politik

Die jungen Führungskräfte und Unternehmer haben den Oberbürgermeister der Stadt Tübingen für ihre Reihe "Witthoher Gespräche" gewonnen, die vor fünf Jahren im Gasthof zum Witthoh bei Tuttlingen ins Leben gerufen wurde.

Aufgrund der guten Resonanz wurde die Reihe 2015 nach Trossingen verlegt. Palmer wird in einem Impulsvortrag über Umweltpolitik, Klimaschutz und Energiewende referieren, ehe er sich den Fragen und dem Dialog mit den Wirtschaftsjunioren und interessierten Gästen stellt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Boris Palmer wurde 1972 in Waiblingen geboren und wuchs im Remstal auf. Nach dem Abitur studierte er in Tübingen und Sydney Mathematik und Geschichte, anschließend war er Mitarbeiter im Tübinger Wahlkreisbüro des heutigen Verkehrsministers Winfried Hermann. 2001 wurde Palmer zum Tübinger Landtagsabgeordneten gewählt und anschließend von der Fraktion der Grünen zum umwelt- und verkehrspolitischen Sprecher ernannt. Nach seiner Wiederwahl 2006 wurde er Stellvertreter von Winfried Kretschmann im Fraktionsvorsitz. Als Abgeordneter und OB-Kandidat für Stuttgart sprach sich Palmer 2004 entschieden gegen Stuttgart 21 aus und nahm deshalb 2010 an der Schlichtung mit Heiner Geißler teil. Seit 2006 amtiert er als Oberbürgermeister der Stadt Tübingen. Sein Landtagsmandat hat er abgegeben, um sich auf die Kommunalpolitik zu konzentrieren.

Über Klimaschutz in der Kommune veröffentlichte er 2009 sein Buch "Eine Stadt macht Blau". In seiner Freizeit fährt der 44-jährige Vater Rad auf der Alb oder in den Alpen.