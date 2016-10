Villingen-Schwenningen Booz gibt ihr Debüt

Nach der Sommerpause kann sich das Publikum auf besterholte Musiker und eine gemütliche Stube der Entspannung freuen. Die Besetzung: Tabea Booz (Gesang), Lucas Klein (Schlagzeug), Rares Popsa (Gitarre), Stefan Merkl (Piano) und Steffen Vogt (Bass). Der Eintritt ist frei.

Ihr Debüt im Schlössle gibt am Mikrofon Tabea Booz. Ihre musikalische Laufbahn beginnt schon in frühen Jahren mit ersten Geigenstunden im Alter von vier Jahren. Danach folgen Klavierunterricht, klassischer Gesangsunterricht und viele Auftritte sowohl im klassischen Bereich als auch mit Rock’n’Roll Bands. Schon während dem anschließendenden Schulmusik- und Jazzpopstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen arbeitet sie als Chorleiterin und Gesangslehrerin. Im Laufe ihres Studiums entdeckt Tabea Luisa mehr und mehr die jazzigen und vor allem souligen Farben ihrer Stimme und veröffentlicht Anfang diesen Jahres bereits ihren ersten eigenen Song "Lines", in Kooperation mit der Musikhochschule Trossingen. Am 14. Oktober erscheint ihre zweite Single mit einer Bearbeitung eines Traditional im Rahmen der Black-Gold-Sessions, die, wie der Name schon sagt, auf schwarzes Gold, also Vinyl, gepresst sind und komplett analog aufgenommen wurden.