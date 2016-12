Villingen-Schwenningen Bohrer arbeitet sich 120 Meter in Tiefe

Am aktuellen Bohrpunkt wird Kalkstein im Untergrund vermutet, wie Jens Wittenbrink vom Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regierungspräsidium Freiburg erklärt. Die Behörde gibt eine solche Bohrung in Auftrag, wenn es bei der Oberflächenuntersuchung Hinweise auf ein Rohstoff-Vorkommen gibt und über den Untergrund keine weiteren Informationen vorliegen. Sollte sich dann bei der Gesteinsanalyse das Kalksteinvorkommen bestätigen, wäre das beispielsweise ein potenzieller Standort für einen Steinbruch. Jens Wittenbrink betont jedoch, dass die Bohrung nicht automatisch bedeutet, "dass da in den nächsten fünf oder zehn Jahren ein Steinbruch entsteht".

Weitere vom Landesamt ausgesuchte Bohrpunkte liegen bei Horgen sowie im Bereich Villingen und Marbach. Die Ergebnisse fließen auch in die Fortschreibung des Teilregionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg zur Rohstoffsicherung ein, erklärt Wittenbrink.

Bedeutende Rohstoffe für die Region seien eben der Kalkstein des oberen Muschelkalks, Gips und Salz – auch wenn letzteres im Moment nicht abgebaut werde. "Da schlummert noch einiges in der Tiefe vor sich hin", so Wittenbrink. Auch Ziegelei-Rohstoffe seien vorhanden.

Die beauftragte "Bohr- und Brunnenbaugesellschaft H. Anger’s Söhne" mit Sitz in Hessisch Lichtenau wird noch bis voraussichtlich März in der Region tätig sein. Das im Einsatz befindliche Gerät ist laut Projektleiter Mirko Huber ein so genannter selbstfahrender Bohrer mittlerer Größe. Er ist auf einem Lastwagen montiert und kann bis 300 Meter in die Tiefe gehen – die größten Geräte erreichen bis zu 6000 Meter Tiefe.

Karte zeigt alle "Schätze"

In einer Vereinbarung zwischen Landesamt und der Gemeinde Zimmern wurde festgelegt, dass die Bohrlöcher anschließend fachgerecht verfüllt werden müssen. Die drei bis vier Meter langen Gesteinsproben werden dann am geologischen Landesamt untersucht und in die Karte eingearbeitet.

Wer sich über die "Schätze im Untergrund" informieren will, kann die "Karte der mineralischen Rohstoffe" auf der Homepage des geologischen Landesamts unter www.lgrb-bw.de im Bereich "Kartenviewer" einsehen.