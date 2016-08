Villingen-Schwenningen Bogen von Bach bis zu Brass-Kids

Zu Beginn der Reihe kommt am Mittwoch, 28. September, im Villinger Theater am Ring "Homenaje" zu Aufführung. Für dieses Projekt haben sich die "Open Source Guitars", Sängerinnen und Videokünstler zusammengetan. Bei der Hommage an Manuel de Falla verschmelzen spanische Musik und Lyrik mit szenischen Elementen und Projektionen zu poetischen Bildern um Liebe, Verrat, Tod und Magie.

Das Sinfonieorchester der Musikhochschule Trossingen ist am Freitag, 4. November, im Franziskaner Konzerthaus zu Gast. Der junge Klangkörper um Dirigent Sebastian Tewinkel spielt die Ouvertüre zu Mozarts "Zauberflöte" und das "Konzert für Orchester" von Bartók. Zu diesen bekannten Stücken gesellt sich eine Rarität: Bei Hindemiths "Der Schwanendreher" ist die Bratsche Soloinstrument.

Danach sind die "Brass Kids" am Zug. Die Posaunenklassen der Musikhochschule Trossingen und der Musikakademie VS zeigen am Samstag, 26. November, einmal mehr, wie vielfältig einsetzbar das Blasinstrument ist. Die kleine "Reihe in der Reihe" mit "Solowerken für Violine" von Johann Sebastian Bach findet ihre Ergänzung und ihren Abschluss. Die Studenten von Christian Ostertag widmen sich am Samstag, 4. Februar 2017, im Chorraum den beiden Sonaten a-Moll und C-Dur – gekrönt von der berühmten Partita E-Dur.