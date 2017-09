Villingen-Schwenningen Bösewichten effektiv auf den Fersen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Region wurde zur Wissensbörse für Kriminaltechniker aus ganz Deutschland. Das Internationale Kriminaltechnik-Seminar fand statt an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. 140 Kriminaltechniker aus nahezu allen deutschen Bundesländern und dem benachbarten europäischen Ausland waren an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg zum viertägigen Seminar. Die renommierte Veranstaltung wurde bereits im 26. Jahr in Folge unter der Leitung der Fachgruppe Kriminaltechnik organisiert und durchgeführt. Bei der Begrüßung hob Martin Schatz,, Leiter der Hochschule, die Bedeutung der kollegialen Vernetzung und des fachlichen Austausches mit dem Seminar als Plattform hervor. Dies sei für die tägliche Arbeit an den Tatorten und bei Problemlösungen elementar. Insbesondere aber das breite Themenspektrum und die hohe Qualität der Referenten seien der maßgebliche Erfolgsfaktor für diese Veranstaltung. Das 26. IKS bot auch in diesem Jahr wieder eine Vielfalt an Fachthemen rund um die Kriminaltechnik. So wurden neben spektakulären Fällen aus der Praxis beispielsweise aktuelle Forschungsergebnisse, Entwicklungen und Methoden sowie europäische Projekte vorgestellt.