Villingen-Schwenningen Börnert: Tiere werden optimal gehalten

Auch die Reihen der Anbieter waren dicht geschlossen. Mehr als 20 zählte man, die zum Teil sogar aus der Schweiz, aus dem Rheinland und Österreich gekommen waren sowie fünf aus den eigenen Reihen. Die große Resonanz führte Börnert auf das "Börsenwetter" zurück. "Sonnenschein ist Gift für uns", sagte er und schaute durch das große Fenster auf einen wolkenverhangenen Himmel.

Dunkle Wolken sieht Börnert gleichwohl am Börsenhimmel aufziehen. In Österreich seien derlei Veranstaltungen aus Tierschutzgründen schon verboten, weiß er. Den Aquarien- und Terrarienfreunden werde unter anderem "Raubbau an der Natur" vorgeworfen. Börnert widerspricht: "Wir haben keine Wild-, sondern nur Nachzuchten", sagt er. Zudem habe dieses Hobby eine lange Kulturtradition. 1905 kultivierte man asiatische Labyrinth­fische, die von Natur aus zum Atmen an die Wasseroberfläche kommen. Da man seinerzeit noch keine Pumpen und sonstige aquaristische Technik kannte, konnte man diese Fische in Aquarien halten. Aus der Karpfenhaltung entwickelte sich später die Liebe zu den Goldfischen.

Inzwischen werden die Tiere unter optimalen Bedingungen gehalten, findet Börnert. Zwar werden die Auflagen, besonders bei Börsen und Ausstellungen, immer härter und damit teurer, doch man lege ja selbst großen Wert darauf, dass sich der Stress der Fische in dieser Zeit in Grenzen halte, sagt Börnert. Daher habe sein Verein die alljährliche Börse auch schon um eine Stunde auf drei Stunden Dauer verkürzt. Spezielle Becken mit abgedunkelten Rücken- und Seitenflächen, Rückzugsräumen und Bodengrund sowie lichtgeschützte Verpackungen werden zum Wohle der Fische eingesetzt.