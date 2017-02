Villingen-Schwenningen. Ben ­Bockemühl, neuer hauptamtlicher Feuerwehrkommandant in Villingen-Schwenningen, wird seinen Dienst zum 1. April antreten. Er tritt, wie berichtet, die Nachfolge des langjährigen Feuerwehrkommandanten Markus Heinzelmann an. Der derzeitige Kreisbrandrat (in Baden-Württemberg Kreisbrandmeister) im Landkreis ­Aichach-Friedberg (Bayern) erfülle alle Anforderungen, die an den hauptamtlichen Kommandanten der Stadt Villingen-Schwenningen gestellt werden, teilte gestern die Pressestelle der Stadt mit. Insgesamt seien auf die Stellenausschreibung 33 Bewerbungen eingegangen. Geeignete Bewerber seien erst im Feuerwehrausschuss vorgestellt und anschließend im Personalausschuss gehört worden, wo auch die Entscheidung auf Bockemühl gefallen ist.