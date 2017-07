Villingen-Schwenningen BMW-Dixi einer der heimlichen Stars beim Sommertheater

Im großen Schlussbild klärt sich dann die Frage: Der Motor eines BMW Dixi aus dem Jahr 1936 ist es, der da seinen Vorlauf braucht und langsam warm werden muss, da er sonst die sehr moderate Auffahrt zur Villa nicht verschnauft, um Figaro (Ercan Özmen) und seine Verlobte Susanne (Alexandra Ben) ins Happy End zu fahren.

Bremsen, Kupplung, Schaltung – alles nicht mit heutigen Fahrzeugen zu vergleichen. Auch nicht umgekehrt in einen Wettstreit zu bringen mit aktuellen Automobilen ist aber auch der Charme, der von dem winzigen rot-schwarzen Gefährt ausgeht.

Wie im Stück ist Horst Schätzle auch in Wirklichkeit nur der Fahrer. Der Besitzer des Oldtimers möchte unbekannt bleiben. Wie viele ­andere Sponsoren trägt er einen dankenswerten Beitrag dazu bei, dass das Sommertheater 2017 im Warenbachtal diesmal zum "30-Jährigen" ein ganz besonderer Erfolg wird.

Mozart, der mit seinem Opernlibrettist Lorenzo da Ponte einst aus dem diesmal vom Team des Theaters am Turm gespielte rund 230 Jahre alte Stück "Der tolle Tag" von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais eine Oper formte wäre vielleicht begeistert gewesen von Dixi. Vielleicht aber auch nicht, denn anders als stillstehende ­Pferdekutschen macht Dixi eben selbst beim wartenden Stillstand kräftig Krach. De Beaumarchais hätte das Automobil sicherlich mehr als fasziniert. Immerhin war er Uhrmacher und stets interessiert an mechanischen Apparaturen. Auch an diesem Wochen­ende wird im Villinger Warenbachtal wieder gespielt.

Mit dem Villinger Sommertheater ging das Theater am Turm in durchaus größere finanzielle Vorleistung. Keiner der Schauspieler erhält eine Gage. Der Gewinn kommt dem Theater am Turm zu Gute und stützt damit dessen ganzjährige interessante Kulturarbeit.

Weitere Termine

Aufgeführt wird das sehenswerte Stück noch an folgenden Tagen: 9., 12., 14., 15., 16., 19., 21., 23., 25. sowie 26. Juli. Eine Zweitbesetzung ist nicht vorhanden – das Ensemble leistet damit, nachdem bereits die Proben fast jeden Tag in Anspruch nahmen, weiterhin Schwerstarbeit.

Einlass auf das Gelände der Junghans-Villa im Villinger Warenbachtal (Roggenbachstraße 6) ist jeweils um 19 Uhr, Beginn des Stückes ist um 20 Uhr. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Bei schlechtem Wetter kann nicht gespielt werden.

Auf der Homepage www.theater-am-turm.de würde eine Absage zeitnah mitgeteilt. Unmittelbar vor der Villa sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden.